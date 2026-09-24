Предприятия АПК Подмосковья пригласили поучаствовать в выставке «Сделано в России» в Таиланде

Предприятия АПК Подмосковья пригласили поучаствовать в выставке в Таиланде, разместив свою продукцию в новом национальном павильоне «Сделано в России». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заявки на участие принимает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Информация об условиях участия в проекте доступна на сайте РЭЦ. Там же можно подать заявку.

Разместив продукцию в павильоне, компании Подмосковья смогут выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Резиденты площадки получат доступ к B2B-встречам с крупнейшими дистрибьюторами, маркетинговое и аналитическое сопровождение, а также право на продвижение продукции под единым брендом «Сделано в России».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России».