Самый низкий голос оказался не самым сексуальным: ученые нашли идеальную частоту

Daily Mail: женщины чаще выбирают мужские голоса с частотой около 95 Гц

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Женщины чаще считают привлекательными мужские голоса умеренно низкой, а не максимально низкой тональности, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Даремского университета в журнале Royal Society Open Science. Оптимальной оказалась основная частота примерно 95 Гц.

В эксперименте участвовали 1466 человек из США. Исследователи использовали записи 17 мужчин и цифровым способом изменяли высоту их голоса, после чего добровольцы оценивали привлекательность и доминантность звучания.

Высокие варианты голоса воспринимались как менее привлекательные и менее доминантные. Однако и чрезмерное понижение частоты не давало дополнительного преимущества: лучшие оценки получили записи около 95 Гц. Для сравнения, примерно в этот диапазон попадают голоса политика Барака Обамы и голливудских актеров Джерарда Батлера, Джейсона Момоа и Дуэйна Джонсона.

Авторы отмечают, что результаты идут вразрез с популярной в соцсетях идеей «voicemaxxing» — попытками мужчин искусственно сделать голос как можно глубже ради большей привлекательности. Исследование показывает, что эффект не работает по принципу «чем ниже, тем лучше»: у предпочтений, по-видимому, есть оптимальный диапазон.

иностранная пресса

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