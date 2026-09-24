В Китае обнаружили останки странного динозавра с гигантскими когтями и длинной шеей

Phys.org: в Китае обнаружили крупнейшего теризинозавра длиной более 3,6 метра

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Фото: [Медиасток.рф]

Палеонтологи описали новый род и вид необычных динозавров из Китая — Kayrasaurus changliensis, сообщает Phys.org со ссылкой на исследование в журнале Journal of Systematic Palaeontology. Почти полный скелет нашли в формации Исянь на западе провинции Ляонин, относящейся к раннему меловому периоду.

Динозавр принадлежал к теризинозаврам — преимущественно растительноядным тероподам с длинной шеей, массивным туловищем и крупными когтями. Новый вид превышал 3,6 метра в длину и, по оценкам ученых, весил от 117 до 274 килограммов. Он стал крупнейшим известным представителем этой группы в биоте Жэхэ — примерно в 1,6 раза крупнее прежнего рекордсмена Beipiaosaurus inexpectus.

Исследование провели ученые Чунь-Чи Ляо, Уильям Фреймут, Линдси Занно и Сюй Син. У Kayrasaurus нашли сразу несколько необычных черт: более 32 мелких зубов в верхней челюсти и свыше 45 в нижней, сильно удлиненные шейные позвонки и особое строение одного из когтей.

Авторы предполагают, что ранние теризинозавры региона занимали разные экологические ниши. Kayrasaurus, вероятно, был более массивным и менее приспособленным к быстрому бегу, зато мог обладать более сильным укусом.

Однако выводы пока предварительные: у скелета отсутствуют задние конечности, а череп сильно сплющен, поэтому точные масса и особенности передвижения остаются неясными.

иностранная пресса

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