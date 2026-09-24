Стало известно, почему брат Сергея Соседова может не получить наследство

Мать Сергея Соседова может получить квартиру и авторские права на его работы

Общество

Мать музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова может стать основным наследником его имущества, если артист не оставил завещание. Об этом News.ru рассказал юрист Михаил Пирогов.

По словам специалиста, в состав наследства могут войти московская квартира, авторские права и возможные доходы от журналистской и телевизионной деятельности. При отсутствии завещания имущество распределяется в соответствии с очередностью наследования.

Юрист отметил, что наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители умершего. У Соседова, по приведенным данным, не было супруги и детей, поэтому при наличии матери именно она может быть призвана к наследованию.

Брат телеведущего относится ко второй очереди наследников. По общему правилу он не получает имущество, если есть хотя бы один наследник первой очереди.

При этом брат сможет претендовать на наследство, если мать Соседова откажется от него в установленном законом порядке. Пирогов считает такой вариант маловероятным.

Отдельно юрист рассказал об авторских и исключительных правах. По его словам, они сохраняются в течение 70 лет после смерти автора, поэтому наследник сможет получать предусмотренные законом доходы от использования произведений Соседова.

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