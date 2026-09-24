Почти 200 студентов подмосковного медколледжа заключили целевые договоры со станцией скорой помощи

В Подмосковье более 170 студентов Московского областного медицинского колледжа заключили целевые договоры с областной станцией скорой помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В сентябре уже прошли встречи кадровой службы скорой помощи Московской области со студентами Шатурского, Орехово-Зуевского, Люберецкого, Серпуховского и других филиалов областного медицинского колледжа. Мы рассказываем ребятам об условиях подписания целевого договора, об учебной практике и преимуществах трудоустройства в экстренную службу, о перспективах роста в профессии, о социальных гарантиях и программах, ориентированных в Подмосковье на молодых специалистов-медиков», — рассказала заместитель главврача областной станции скорой помощи Наталья Дзуцева.

Станция скорой помощи активно поддерживает своих целевиков. К примеру, ребята, которые учатся на отлично, получают повышенную стипендию. Также студентам помогают профессиональные наставники.

Ожидается, что в 2027 году на станцию скорой помощи Подмосковья придут работать более 200 молодых специалистов из числа целевиков.

Подготовка кадров для медицинских организаций осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе важно создавать современные профессиональные колледжи.