Врачи в Красногорске спасли пенсионерку, которая отравилась груздями и опятами

Врачи Красногорской клинической больницы спасли пожилую женщину с тяжелым отравлением грибами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу с многократной рвотой, диареей, ознобом. Семья пыталась помочь пенсионерке самостоятельно, но безрезультатно. Когда родные не смогли разбудить женщину, они вызвали скорую.

Врачи установили, что за 4 дня до госпитализации пациентка собрала большое количество груздей и опят, приготовила их и ела каждый, не убирая в холодильник. В результате женщина отравилась.

Специалисты провели диагностику, чтобы исключить острое нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга, а затем начали инфузионную терапию. Это позволило вывести токсины и восполнить электролитный баланс. Лечение длилось несколько дней. Вскоре состояние женщины улучшилось.

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