Россия и Таджикистан будут вместе искать уран и литий

Россия заинтересована в совместной с Таджикистаном геологоразведке и добыче урана и редкоземельных металлов, включая литий. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время визита лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

Путин сообщил, что «Росатом» уже завершил в Таджикистане проект по восстановлению промышленной площадки для добычи урана и готов поучаствовать в новых совместных проектах.

Также президент отметил, что в России живут и работают порядка миллиона таджикистанцев. Они вносят свой вклад в развитие и экономики России своим трудом, и экономики Таджикистана, отправляя на родину заработанные деньги. Путин пообещал, что российские власти сделают все, чтобы обеспечить рабочих из Средней Азии достойными условиями труда и социальной защиты.