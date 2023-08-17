Россия может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию

РФ может обогнать Соединенные Штаты по объему экспорта нефти в Бразилию. Сейчас США являются самым крупным поставщиком нефтепродуктов в страну. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков из компании Kpler.

Там сообщили, что экспорт нефти из РФ вырастет на четверть в августе. Тем самым, количество поставленной в Бразилию нефти составит до 235000 баррелей ежедневно. Агентство подчеркнуло, что это намного больше объема, поставляемого туда Штатами.

Аналитики из Kpler сообщили, что с момента введения потолка цен на нефть из РФ, Бразилия стала вторым по объему покупателем российских нефтепродуктов. Первое место все еще занимает Турция.

В агентстве уточнили, что Бразилия является самым крупным рынком среди стран Латинской Америки. Это и является причиной для нацеленности РФ на поставки продукта в Бразилию.