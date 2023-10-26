Россия может временно запретить экспорт мяса птицы

Минсельхоз готовит проект постановления правительства о запрете экспорта некоторых видов мяса птицы на шесть месяцев из-за роста цен на внутреннем рынке.

В сообщении ведомства указывается, что рост цены на мясо птицы по сравнению с прошлым годом составляет 25,3%. Скачок связан со снижением объема продукции в последние месяцы и увеличением ее себестоимости из-за высокого курса доллара.

В Минсельхозе пояснили, что в сложившейся ситуации производителям выгоднее продавать продукцию за границу, чем поставлять ее на внутренний рынок. Такое положение дел в ведомстве описали как угрозу продовольственной безопасности России.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о том, что курятина будет закупаться в Белоруссии и Казахстане для стабилизации российского рынка.

Тем временем курс доллара по отношению к рублю стремительно падает уже несколько дней подряд. Почему так получилось, продолжит ли укрепляться российская валюта и понизит ли ЦБ в связи с этим ключевую ставку — в материале «Подмосковье сегодня».