Россия обновила рекорд по поставкам нефти в Индию

Поставки российской нефти в Индию десятый месяц подряд устанавливают новый рекорд, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

За июнь поставки российской нефти в Индию выросли до 2,2 млн баррелей в сутки. Объем российских поставок превысил совокупный экспорт сырья из Саудовской Аравии и Ирака.

По мнению экспертов, именно это обстоятельство может притормозить рост российских поставок, так как Индии необходимо сохранить хорошие отношения с другими экспортерами.

Еще одной причиной, которая может препятствовать дальнейшему наращиванию российских поставок, Bloomberg называет ограниченные возможности инфраструктуры.