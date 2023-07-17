Россия остановила зерновую сделку

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что черноморская зерновая инициатива остановлена. Сегодня, 17 июля, последний день ее действия.

Он отметил, что сделка может быть возобновлена после того, как будет выполнена ее российская часть.

Россия должна получить возможность экспорта продовольствия и удобрений, а Россельхозбанк должен быть подключен к платежной системе SWIFT.

Все эти условия за все время существования черноморской зерновой инициативы выполнены не были.

Решение Кремля было с сожалением воспринято в Турции, которая является выгодополучателем от зерновой сделки как посредник. Источник в Турции заявил РИА Новости, что Анкара будет способствовать реализации российской части сделки.