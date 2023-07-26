Россия планирует запустить прямые авиарейсы в максимальное количество стран Африки

Он заявил, что Россия возвращается в Африку, и для этого возвращения нужны транспортные средства.

Завтра в Санкт-Петербурге откроется саммит «Россия – Африка». Запад оказывал беспрецедентное давление на африканские страны с тем, чтобы они отказались от участия в форуме. Несмотря на это, в Россию прибыли делегации из 49 стран.

Ожидается, что на саммите будут подписаны десятки соглашений в разных областях. Одной из тем обсуждения на форуме станет снабжение африканских стран продовольствием после выхода России из черноморской зерновой инициативы.