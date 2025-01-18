Россия поставила Венгрии рекордные объемы газа в 2024 году

В минувшем 2024 году Венгрия получила рекордный объём газа из России — 7,6 миллиарда кубометров — по газопроводу «Турецкий поток», сообщил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

Глава ведомства отметил, что благодаря этому в стране всегда есть достаточные запасы газа, а также удалось добиться одной из самых низких цен на голубое топливо в Венгрии.

«В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через „Турецкий поток“ в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа… и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ», — сказал Сийярто в видеообращении, транслировавшееся в соцсети Facebook*.

Ранее сообщалось, что Словакия пригрозила Владимиру Зеленскому ответными мерами за его отказ от транзита российского газа через территорию Украины. Премьер Фицо заявил, что может начать блокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза.

* — деятельность компании запрещена в России как экстремистская