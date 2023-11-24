Россия построит в Мали крупнейший завод по переработке золота

Правительство Мали подписало с Россией меморандум о взаимопонимании по строительству в Бамако завода по переработке золота мощностью 200 тонн в год, сообщает Reuters.

Соглашение, рассчитанное на четыре года, позволит Мали более эффективно контролировать производство золота и собирать налоги. Мали является крупнейшим африканским производителем золота, и новый аффинажный завод станет крупнейшим в стране. Договор говорит о растущем влиянии России в Африке, указывает агентство.

Интересы России в Мали также включают сделку с Госкорпорацией «Росатом» по разведке полезных ископаемых и производству атомной энергии, а также соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 200–300 МВт к середине 2025 года.