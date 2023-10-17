Россия стала лидером по морскому экспорту в Турцию

По итогам сентября, Россия стала лидером по экспорту товаров в Турцию морскими путями. За год российские поставки увеличились на 11%. Поставляются преимущественно нефть, дизель и уголь. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление мореходства.

Сообщается, что за прошедший месяц порты в Турции обработали почти 42,5 миллиона тонн грузов. Данный показатель упал почти на 3% в сравнении с сентябрем прошлого года. Объем обработанных грузов по сравнению с тем же периодом прошлого года также уменьшился на более чем 4%, сообщает агентство.

Уточняется, что лидерство по загруженности среди турецких портов осталось за Коджаэли, находящимся на западе государства и Алиагой в районе Измира.