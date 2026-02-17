Российский прорыв в микроэлектронике: новый источник галлия превосходит мировые месторождения

Российские ученые обнаружили на Южном Урале уникальный источник стратегически важного металла галлия, который критически необходим для производства полупроводников, микроэлектроники и радиоэлектронной промышленности. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) установили, что корунды Ильменогорского щелочного массива содержат аномально высокие концентрации этого рассеянного элемента, пишет портал « Научная Россия ».

Как пояснили исследователи, галлий является геохимическим аналогом алюминия, что позволяет ему замещать алюминий в структуре минералов из-за схожести ионных радиусов и заряда. Ученые провели масштабное исследование распределения галлия в корундах из различных месторождений мира, используя метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией.

Результаты превзошли ожидания: содержание галлия в уральских корундах достигает 370 граммов на тонну, что почти в 25 раз превышает средние показатели в земной коре. Для сравнения, в Хибинском массиве, где сейчас добывают основную часть российского галлия из апатит-нефелиновых руд, концентрация элемента составляет всего 24 грамма на тонну.

Заведующая лабораторией «Геохимия щелочного магматизма» ГЕОХИ РАН академик Лия Когарко отметила, что среди всех изученных образцов — из Вьетнама, Таджикистана, Китая и других стран — именно уральские корунды показали рекордное содержание галлия. В будущем, при росте потребности в этом металле и разработке экономически рентабельной технологии его извлечения из оксидной формы, Ильменогорский массив может стать важнейшим источником стратегического сырья.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России и опубликовано в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле».

