Российский прорыв в микроэлектронике: новый источник галлия превосходит мировые месторождения
Ученые ГЕОХИ РАН нашли рекордные запасы галлия в корундах Южного Урала
Российские ученые обнаружили на Южном Урале уникальный источник стратегически важного металла галлия, который критически необходим для производства полупроводников, микроэлектроники и радиоэлектронной промышленности. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) установили, что корунды Ильменогорского щелочного массива содержат аномально высокие концентрации этого рассеянного элемента, пишет портал «Научная Россия».
Как пояснили исследователи, галлий является геохимическим аналогом алюминия, что позволяет ему замещать алюминий в структуре минералов из-за схожести ионных радиусов и заряда. Ученые провели масштабное исследование распределения галлия в корундах из различных месторождений мира, используя метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией.
Результаты превзошли ожидания: содержание галлия в уральских корундах достигает 370 граммов на тонну, что почти в 25 раз превышает средние показатели в земной коре. Для сравнения, в Хибинском массиве, где сейчас добывают основную часть российского галлия из апатит-нефелиновых руд, концентрация элемента составляет всего 24 грамма на тонну.
Заведующая лабораторией «Геохимия щелочного магматизма» ГЕОХИ РАН академик Лия Когарко отметила, что среди всех изученных образцов — из Вьетнама, Таджикистана, Китая и других стран — именно уральские корунды показали рекордное содержание галлия. В будущем, при росте потребности в этом металле и разработке экономически рентабельной технологии его извлечения из оксидной формы, Ильменогорский массив может стать важнейшим источником стратегического сырья.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России и опубликовано в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле».
Ранее сообщалось, что Equinor обнаружила нефть и газ вблизи месторождения Gullfaks в Северном море.