Россия становится основным мировым добытчиком трески

Несмотря на санкционную политику, России удается оставаться в топе среди государств, дающих почти всю валютную выручку. Так, на сегодня в отрасли рыболовства есть свыше 10 таких основных товарных позиций: это ловля минтая, крабов, трески, лосося и селедки. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что основным импортером неразделанного минтая является Южная Корея, мороженого вида данной рыбы – КНР. Кроме того, филе минтая закупает Европа, имеют свои виды на него и страны Латинской Америки. Также пользуется спросом у Японии икра этого вида рыбы.

Уточняется, что импортерами крабов являются китайцы, а рост продаж трески зафиксирован в Европу. Главным рынком для продажи сельди выступает Африка, прежде всего Нигерия и Египет.