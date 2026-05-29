Россия удвоила закупки апельсинов из Турции в апреле

Россия в апреле нарастила импорт турецких цитрусовых. По данным РИА Новости , закупки апельсинов из Турции за год выросли вдвое и достигли 686,9 тысячи долларов.

Еще заметнее в денежном выражении увеличился ввоз мандаринов — сразу в полтора раза, до 10,8 миллиона долларов. На долю Турции в апреле пришлось 14 процентов всего российского импорта этого вида фруктов.

По итогам 2025 года поставки турецких мандаринов в РФ вышли на рекордный уровень почти за десять лет, составив 312,4 миллиона долларов.