Россия вновь вошла в пятерку крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз

С начала осени РФ резко нарастила поставки сельхозпродукции в Европу. В итоге она заняла четвертое место по экспорту зерна в это политическое объединение.

Всего за один месяц поставки возросли на 22%. Они составили 180 тысяч тонн. Это в десять раз больше, если брать показатели годовой давности. Еще больший рост экспорта показала Бразилия, она за сентябрь увеличила импорт в 1,8 раза. Благодаря этому она попала на второе место. Первое место по-прежнему занимает Украина. Правда, ее показатели за год упали почти на 25%.

Это сравнение цифр провели сотрудники издания РИА Новости. Получается, что Россия отвоевывает европейский рынок после того, как в марте прошлого года, после начала спецоперации, государства ЕС стали отказываться от российских продуктов. На третьем месте по импорту в Европу Турция, а на пятое место попала Канада.