Россия вышла на четвертое место среди торговых партнеров Индии

Россия поднялась на четвертое место в списке крупнейших торговых партнеров Индии, сообщают РИА Новости.

Это произошло, в первую очередь, за счет мощного наращивания российского экспорта в азиатскую страну. За первые четыре месяца текущего года он вырос в 4,2 раза и составил $20,5 млрд.

За указанный период индийский экспорт в Россию увеличился в 1,6 раза и достиг $1,3 млрд. Таким образом, общий объем товарооборота составил $21,8 млрд.

Больший объем товарооборота у Индии только с США ($38,9 млрд), Китаем ($35,8 млрд) и ОАЭ ($26,4 млрд).

Любопытно, что больше всего товаров Индия закупает у Китая ($30,1 млрд), а экспортирует – в США ($24,8 млрд).