Россия вышла на четвертое место среди важнейших торговых партнеров для Индии

Импорт и экспорт российских товаров в Индию за 2023 год заметно вырос и составил 65 миллиардов долларов. В результате РФ сместила с 4-го места основных индийских партнеров Саудовскую Аравию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.

За 2023 год товарооборот между двумя государствами вырос в 1,8 раза. Россия стала вторым по объемам продукции импортеров товаров, она поставила для Дели продукции на 60,1 миллиардов долларов. Экспорт возрос не так сильно, всего на 40%. Он достиг порога в 4 миллиарда долларов.

В итоге ТОП-5 основных торговых партнеров Индии выглядят так. На первом месте США с оборотом товаров на 119 миллиардов долларов, при этом он заметно снизился. За ними идет Китай с показателем в 116 миллиардов долларов, и незначительным снижением товарооборота. Объединенные Арабские Эмираты также снизили показатель, они импортировали и экспортировали товаров в Индию на 78 миллиардов. Саудовская Аравия резко уронила торговлю с этим партнером, ее показатель составил всего 44 миллиарда.