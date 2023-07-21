Россиян не будут принудительно загонять в цифровой рубль

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждан не будет «насильно» вгонять в цифровой рубль. Она отметила скептическую реакцию со стороны граждан на новый закон. Набиуллину цитирует ТАСС.

19 июля сенаторы Совета Федерации одобрили закон о цифровом рубле. Он подразумевает придание правового статуса третьей форме национальной валюты в России, а также определяет порядок операции с ней.

«Мы видим реакцию, естественно мониторим то, как население и участники рынка реагируют на предложение этой новации. Да, есть некоторый скепсис, но мы его видели при практически любых новациях на финансовом рынке. Я помню, по карте «Мир» сколько было вопросов, критики, скепсиса. И по Системе быстрых платежей, которой сейчас пользуется практически половина нашего населения, это естественно», – сказала Набиуллина.

Как объясняет официальный сайт Центробанка РФ, цифровые рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках граждан и компаний. Эти кошельки будут открываться на платформе Банка России, через которую будут проходить все операции с цифровым рублем.

Отмечается, что доступ к цифровому рублю можно будет получить через мобильные приложения банков и интернет-банки. У одного человека может быть один цифровой кошелек.

На данный момент в эксперименте с цифровым кошельком и рублем участвуют 34 кредитные организации.