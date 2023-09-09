Россиян предупредили о росте цен на хлеб и макаронные изделия

В России фиксируется подорожание хлеба и макарон. Причиной тому возникший локально в регионах страны дефицит топлива и сложности с заменой импортной сельскохозяйственной техники.

На это в беседе с URA.RU указал руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По словам экономиста, продолжающаяся в России сбор урожая и приближающаяся зимняя посевная требуют топливные ресурсы.

«Сейчас собирают урожай, будет посевная. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что есть проблема в регионах — нет топлива на заправках. А если у вас нет топлива, вы не соберете урожай. Если у вас нет топлива, вы сделаете плохую посевную. Значит, у вас будет дефицит урожая, и, соответственно, начнет подниматься цена на макароны, хлеб и другие хлебобулочные изделия», — пояснил Остапкович.

Специалист добавил, что уже сейчас в России зафиксирован рост цен на хлеб и макаронные изделия в среднем на 5-10%.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона об установлении в РФ предельных розничных цен на бензин.