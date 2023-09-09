В Госдуму внесен проект закона об установлении в РФ предельных розничных цен на бензин

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов от фракции ЛДПР. Документ закрепляет за правительством России права на установку предельно допустимых розничных цен на автомобильные бензин и дизтопливо.

Как приводится в тексте документа, размещенного в базе данных Госдумы, под предельно допустимыми имеются ввиду розничные цены, выше которых указанные виды товаров реализовать потребителям будет запрещено.

«Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен», — говорится в пояснительной записке.

В случае, если в нижней палате российского парламента проект закона будет принят, он вступит в силу уже с 1 января 2024 года.

Напомним, с начала нынешнего года в России стоимость бензина выросла более чем на 7%. Наиболее активный период роста был летом. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, от чего зависят цены на бензин и какова ситуация с ними будет в осенний период.