В Госдуму внесен проект закона об установлении в РФ предельных розничных цен на бензин
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Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов от фракции ЛДПР. Документ закрепляет за правительством России права на установку предельно допустимых розничных цен на автомобильные бензин и дизтопливо.
Как приводится в тексте документа, размещенного в базе данных Госдумы, под предельно допустимыми имеются ввиду розничные цены, выше которых указанные виды товаров реализовать потребителям будет запрещено.
«Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен», — говорится в пояснительной записке.
В случае, если в нижней палате российского парламента проект закона будет принят, он вступит в силу уже с 1 января 2024 года.
Напомним, с начала нынешнего года в России стоимость бензина выросла более чем на 7%. Наиболее активный период роста был летом. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, от чего зависят цены на бензин и какова ситуация с ними будет в осенний период.