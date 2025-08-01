Россиян предупредили о возможном подорожании кофе в 2026 году

В 2026 году россиян может ожидать увеличение стоимости кофе, о чем заявила доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина, передает «Газета.Ru».

По мнению эксперта, ключевым фактором станет климатическая обстановка в Бразилии и во Вьетнаме, являющихся главными поставщиками кофейных зерен. Неблагоприятные погодные условия способны вызвать дефицит кофе, что неминуемо приведет к росту цен. Дополнительное давление на ценообразование окажет инфляция в разных странах, увеличивающая издержки на производство и транспортировку.

Согласно оптимистичному прогнозу, при условии благоприятной погоды и стабильного производства цены на кофе вырастут на 5-10%. При умеренном сценарии, без серьезных климатических аномалий, подорожание составит 10-20%. Однако, в случае экстремальных погодных явлений в Бразилии и Вьетнаме, следует ожидать резкого скачка цен на 20-40%.

Ранее врачи предупредили, что любители растворимого кофе рискуют потерять зрение.