Россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 22%
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Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 22%. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает РБК.
Данное решение может быть принято в связи с ростом инфляции.
Повышение ключевой ставки, считают аналитики, позволит удержать цены и поможет поддержать рубль.
Промежуточное повышение ставки до 20-21% возможно уже в октябре. Но рост ставки до 22% приведет к дальнейшему удорожанию кредитов и снижению потребительской активности.
Ужесточение политики регулятора отразится на финансовом секторе и на доступности ипотек и кредитов для граждан, считают эксперты.
Повышение ставки может замедлить экономический рост, но повысить инвестиционную привлекательность рублевых активов. Если инфляция замедлится, то в следующем году ситуация стабилизируется, заключили аналитики.
Ранее Набиуллина предупредила о рисках замедления роста мировой экономики.