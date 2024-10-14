Россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 22%

Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 22%. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает РБК.

Данное решение может быть принято в связи с ростом инфляции.

Повышение ключевой ставки, считают аналитики, позволит удержать цены и поможет поддержать рубль.

Промежуточное повышение ставки до 20-21% возможно уже в октябре. Но рост ставки до 22% приведет к дальнейшему удорожанию кредитов и снижению потребительской активности.

Ужесточение политики регулятора отразится на финансовом секторе и на доступности ипотек и кредитов для граждан, считают эксперты.

Повышение ставки может замедлить экономический рост, но повысить инвестиционную привлекательность рублевых активов. Если инфляция замедлится, то в следующем году ситуация стабилизируется, заключили аналитики.

Ранее Набиуллина предупредила о рисках замедления роста мировой экономики.