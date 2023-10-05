Россиянам дали совет касаемо хранения денег

Определенную долю имеющихся средств лучше хранить в наличности. Соответствующее заявление сделал финансовый аналитик Михаил Беляев, его слова передает издание «Лента.ру» .

Эксперт дал россиянам несколько советов о том, как лучше хранить свои сбережения, какую сумму и зачем откладывать. По его словам, держать все средства в безналичности нецелесообразно, потому что есть ряд рисков. Если отключат электроэнергию, банкоматы или терминалы, возникнут проблемы, предупредил Беляев.

Он посоветовал хранить часть наличных денег дома, а часть в кошельке. На улицу лучше взять пару тысяч рублей, а дома – месячную зарплату, подчеркнул экономист.