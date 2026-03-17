Россиянам начали приходить уведомления о налоговом вычете за долгосрочные сбережения

Российские налогоплательщики начали получать уведомления о возможности оформить налоговый вычет за участие в программе долгосрочных сбережений без подачи декларации. Соответствующие сообщения приходят в личные кабинеты граждан на сайте Федеральной налоговой службы России, пишет РИА Новости .

В уведомлении говорится, что налоговая служба получила необходимые сведения для предоставления вычета за 2025 год в упрощенном порядке. Это означает, что человеку не нужно самостоятельно заполнять налоговую декларацию и прикладывать подтверждающие документы. Информация для расчета вычета передается в налоговую напрямую из Негосударственные пенсионные фонды.

После проверки данных налоговый орган должен направить налогоплательщику предзаполненное заявление. Его необходимо будет подтвердить в личном кабинете. По данным службы, такое заявление или уведомление о невозможности оформить вычет планируют направить не позднее 6 апреля 2026 года.

Речь идет о налоговом вычете по программе Программа долгосрочных сбережений, которая начала действовать в стране с 1 января 2024 года. Она позволяет гражданам добровольно откладывать средства через пенсионные фонды или управляющие компании. Государство при этом может дополнительно софинансировать взносы — до 36 тысяч рублей в год.

Также участники программы имеют право на налоговый вычет. Максимальная сумма, с которой можно получить возврат налога, составляет 400 тысяч рублей в год. Если человек платит налог на доходы по ставке 13%, он может вернуть до 52 тысяч рублей.

Средства, размещенные в программе, застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Кроме того, накопления могут быть переданы наследникам.

