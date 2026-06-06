Обман под видом симпатии: как военных заманивают в ловушку

Эксперты в области кибербезопасности зафиксировали новую схему мошенничества, направленную на военнослужащих. Злоумышленники используют социальную инженерию и маскируются под девушек, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей, пишет РИА Новости.

Схема обмана через знакомства

По данным специалистов, злоумышленники активно используют приложения для знакомств и мессенджеры, где вступают в переписку с военнослужащими под видом девушек.

В ходе общения они предлагают перейти по ссылке или установить якобы безопасное приложение для обмена фотографиями.

Использование вредоносного ПО

В ряде сценариев мошенники представляются разработчиками и предлагают протестировать некое приложение, которое якобы создали самостоятельно.

После установки такого программного обеспечения на устройство может быть загружен шпионский модуль, предоставляющий доступ к переписке и аккаунтам пользователя.

Цели атакующих

По оценке специалистов, подобные действия направлены на кражу учетных записей в мессенджерах и социальных сетях, а также на заражение мобильных и настольных устройств вредоносным программным обеспечением.

Эксперты рекомендуют избегать установки неизвестных приложений и не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в личной переписке.