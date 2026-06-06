Обман под видом симпатии: как военных заманивают в ловушку
РИА Новости: мошенники используют знакомства для кражи аккаунтов военных
Эксперты в области кибербезопасности зафиксировали новую схему мошенничества, направленную на военнослужащих. Злоумышленники используют социальную инженерию и маскируются под девушек, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей, пишет РИА Новости.
Схема обмана через знакомства
По данным специалистов, злоумышленники активно используют приложения для знакомств и мессенджеры, где вступают в переписку с военнослужащими под видом девушек.
В ходе общения они предлагают перейти по ссылке или установить якобы безопасное приложение для обмена фотографиями.
Использование вредоносного ПО
В ряде сценариев мошенники представляются разработчиками и предлагают протестировать некое приложение, которое якобы создали самостоятельно.
После установки такого программного обеспечения на устройство может быть загружен шпионский модуль, предоставляющий доступ к переписке и аккаунтам пользователя.
Цели атакующих
По оценке специалистов, подобные действия направлены на кражу учетных записей в мессенджерах и социальных сетях, а также на заражение мобильных и настольных устройств вредоносным программным обеспечением.
Эксперты рекомендуют избегать установки неизвестных приложений и не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в личной переписке.