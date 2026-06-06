Валерия и Пригожин против слухов: как пара отметила 22‑ю годовщину свадьбы

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отпраздновали 22 года со дня своей свадьбы. В честь этой даты супруги записали совместный ролик и провели романтический вечер на двоих, сообщил Super.

По информации издания, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, отметившие 22-ю годовщину свадьбы, не только приняли поздравления от поклонников, но и дали ответ тем, кто регулярно распространяет слухи о разладе в их семье. Артистка поблагодарила фанатов за теплые слова, после чего прокомментировала домыслы недоброжелателей.

«Нашей семье уже 22 года. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Все читаем, все видим. А “сказочникам”, распространяющим слухи, — всего хорошего», — написала Валерия.

В совместном видеоролике, опубликованном супругами, они предались воспоминаниям о дне бракосочетания. Пригожин, в свою очередь, заметил, что за прошедшие 22 года в их жизни очень многое изменилось.

«22 года назад мы поженились у нас была свадьба. Сегодня такой праздник. Тогда еще Эмин [Агаларов] был маленький, он не пел», — сказал Пригожин.

По информации издания, к поздравлениям присоединились и многочисленные коллеги пары по цеху. Сергей Лазарев в комментариях назвал союз Валерии и Пригожина прекрасным. Также свои теплые слова оставили Наталья Подольская, Эвелина Бледанс и Катя Лель.

По данным издания, отношения Валерии и Пригожина длятся с 2004 года. В мире российского шоу-бизнеса этот брак по праву считается одним из самых прочных, стабильных и долговечных.

Ранее сообщалось, что блогеры Аня Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 млн руб.