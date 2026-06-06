Рекордная ночная атака: 376 дронов сбиты над 15 регионами России и Абхазией

Министерство обороны Российской Федерации в субботу, 6 июня, опубликовало данные о ночной работе противовоздушной обороны. Сообщение было размещено в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

Согласно распространенной информации, за минувшую ночь средства ПВО ликвидировали 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Дроны уничтожались в воздушном пространстве над 15 субъектами РФ. В перечень вошли Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Московский регион и Республика Крым.

Помимо этого, беспилотники сбивались над территорией Республики Абхазия. Цели также поражались в небе над акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

При получении сигнала оповещения или звука сирены эксперты рекомендуют незамедлительно зайти в ближайшее здание, подъезд или любое другое укрытие, не пытаясь снимать происходящее на телефон и не оставаясь на открытой местности.

Находясь дома, следует отойти от окон и переместиться в помещение без окон — коридор, ванную комнату или кладовку. Нужно отключить газ, электроприборы и перекрыть воду, а также взять с собой документы, телефон, зарядное устройство, питьевую воду и необходимые лекарства. Категорически запрещается пользоваться лифтом, так как во время атаки может отключиться электричество.

Ранее сообщалось, что петербуржцев призвали оставаться в своих домах: город попал под массированный удар дронов.