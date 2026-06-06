От кислой почвы до полива: полный гид по выращиванию идеальной свеклы от агронома из Подмосковья

Казалось бы, что может быть проще свеклы? Кинул зернышко в грядку — и спустя пару месяцев выкапываешь увесистые, приторные, насыщенно-бордовые плоды. Однако на деле многие дачники сталкиваются с разочарованием: корнеплоды вырастают мелкими, волокнистыми, пресными, а порой и вовсе не формируются. О том, какие промахи чаще всего совершают огородники, из-за чего столовая свекла не дает хорошего урожая и как поправить положение, в беседе с REGIONS рассказывает агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

Свекла не переносит кислую почву

Наиболее распространенная причина, по которой свекла плохо развивается, — излишняя кислотность грунта. Эта культура относится к немногим растениям, которые на таких почвах попросту отказываются давать урожай.

Как распознать кислую почву

На участке активно разрастаются хвощ, щавель, подорожник или мох. У самой свеклы листья покрываются красноватыми пятнами и прожилками, мельчают и начинают скручиваться. Корнеплоды в итоге вырастают мелкими, жесткими, а на их срезе видны белые кольца.

Причина явления

В кислой среде, где уровень pH опускается ниже 6,0, свекла теряет способность усваивать из земли фосфор и калий. Из-за этого корнеплоды не набирают массу. Кроме того, в кислом грунте активно размножаются возбудители грибковых заболеваний.

Способ решения

За 2–3 недели до высадки семян вносят доломитовую муку — 300–400 граммов на каждый квадратный метр. Альтернативный вариант — древесная зола в количестве 1–2 стаканов на ту же площадь. Процедуру раскисления повторяют не чаще одного раза в 3–4 года.

Свекла не выносит загущенные посадки

Вторая типичная ошибка дачников — чересчур густой высев семян, считает эксперт. Как и морковь, свекле необходимо прореживание. Однако многие огородники жалеют всходы и оставляют растения на расстоянии всего 3–5 сантиметров друг от друга.

Корнеплодам становится тесно

Из-за нехватки места свекла не способна нарастить крупную массу. В итоге вырастают мелкие, искривленные корнеплоды. Растения вынуждены конкурировать за солнечный свет, влагу и питательные элементы. Кроме того, в густых посадках быстрее распространяются болезни.

Правильная схема размещения

При посеве семенами в ряду соблюдают интервал 8–10 сантиметров. Если высаживается рассада, расстояние между ростками увеличивают до 10–15 сантиметров. Ширина междурядий должна составлять 25–30 сантиметров. Для сорта «Цилиндра» допускается более плотная посадка, поскольку ее корнеплоды формируются вверх, а не разрастаются в ширину.

«Многие жалеют всходы: „Как же я выдерну, он такой маленький“. А я говорю: не жалей, а то выдернешь в августе маленькую редиску вместо крупной свеклы. Чем гуще посажено, тем мельче корнеплоды. Это закон. Лучше оставить 10 растений на грядке, но каждое по 500 г, чем 20 по 50 г», — объясняет Леонид Суровцев.

Свекла требует грамотных подкормок

Эта корнеплодная культура отличается большой «прожорливостью», отметил специалист. Однако вносить удобрения нужно с умом. Любой перекос — как недостаток, так и избыток — ведет к неприятностям.

Листья покраснели — чего не хватает

Растению требуется натрий. Свекла очень любит этот элемент и является чуть ли не единственной культурой, которую полезно поливать обычной поваренной солью. Рецепт: развести одну столовую ложку соли в ведре воды (10 литров). Полив проводят под корень с интервалом в 2–3 недели, начиная с той стадии, когда у растения появилось 4–5 настоящих листьев.

Листья пожелтели и засыхают

Это говорит о нехватке калия и фосфора. Проблему решают внесением золы (один стакан на квадратный метр) или препарата монофосфат калия, который применяют строго по инструкции.

Листья стали бледными и мелкими

Такие симптомы указывают на азотное голодание. Спасут подкормки настоем коровяка (соотношение 1:10) или обычным настоем из травы.

Ботва жирная, а корнеплод не наливается

Здесь проблема противоположная — переизбыток азота. Азотные удобрения вызывают бурный рост ботвы, но при этом угнетают развитие самого корнеплода. Нужно сократить азотные подкормки и добавить калийно-фосфорные.

«Свекла — культура, которую я подкармливаю солью. Моя бабушка так делала, и я перенял. Соль делает свеклу сладкой. Но не переборщите: стакан соли на 10 л воды — норма. Если перелить, земля засолится. И не солите до появления 4-х листьев, подождите, пока растение окрепнет», — советует Леонид Суровцев.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Свекле нужен грамотный полив

Увлажнение свекольных грядок требует отдельного подхода. Лить воду бессистемно и в любом количестве категорически не рекомендуется.

Как поливать на старте роста

Сразу после того, как появятся всходы, поливы проводят часто, но небольшими порциями. Почва в этот период не должна пересыхать. Такой режим помогает растению наращивать крепкую корневую систему.

Как поливать в разгар лета

Начиная с июля и в августе, когда активно наливаются корнеплоды, тактику меняют. Поливы становятся редкими, но очень обильными. На каждый квадратный метр грядки выливают 15–20 литров воды. В засушливую погоду процедуру повторяют раз в 7–10 дней. Важно, чтобы влага проникала в землю на глубину 20–30 сантиметров.

Как поливать перед сбором урожая

За 2–3 недели до выкопки свеклы поливы полностью прекращают. В противном случае корнеплоды вырастают водянистыми, покрываются трещинами и плохо лежат при хранении.

Типичные ошибки

Если поливать часто, но по чуть-чуть, корни начинают тянуться не вглубь, а вверх — туда, где находится влага. В итоге свекла мельчает и обрастает «бородой» из тонких корешков. Еще одна распространенная ошибка — полив ледяной водой прямо из шланга. Это вызывает сильный стресс у растения, и свекла может уйти в стрелку (выбросить цветонос).

«Холодная вода — это удар для растения. Оно перестает расти, замирает. А перед уборкой за 2-3 недели полив прекращаю совсем. Тогда свекла набирает сахар и хорошо хранится», — делится опытом Леонид Суровцев.

Свекла не переносит высокие температуры и засушливую погоду

Это культура, привыкшая к условиям умеренного климата. Когда наступает сильная жара, развитие свеклы тормозится, а сами корнеплоды приобретают грубую текстуру и начинают горчить.

Как действовать в зной

Первое — замульчировать грядки. Для этого подойдут солома, перегной или скошенная трава. Слой мульчи не дает влаге быстро испаряться и предохраняет корневую систему от перегрева. Второе — поливать только ранним утром или после захода солнца, чтобы вода не уходила в воздух моментально. Третье — организовать легкое затенение от прямых лучей в полуденные часы. Для этого используют спанбонд, специальную сетку или даже старый тюль.

«Не ленитесь, замульчируйте грядку. Раз потратили час — и все лето без проблем», — советует Леонид Суровцев.

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