Количество БПЛА увеличилось до 141, пожар и новый штаб: Дрозденко отчитался о масштабной атаке на Ленобласть 6 июня
Губернатор Дрозденко создал временный штаб для контроля ситуации из-за БПЛА
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В канале на платформе «Макс» глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об итогах работы противовоздушной обороны. По его данным, за прошедшее время в небе над регионом было сбито 141 беспилотное устройство. При этом Дрозденко подчеркнул, что отражение атаки продолжается — силы ПВО не сворачивают активность.
По словам главы региона, зафиксировано падение обломков сбитых дронов на территории трех районов. В настоящий момент военнослужащие Минобороны ликвидируют пожар, возникший неподалеку от поселка Большая Ижора.
«Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.
Дрозденко сообщил, что принял решение о создании временно действующего оперативного штаба. Его задача — оперативное реагирование на происшествия и контроль ситуации в Ломоносовском районе. Все службы гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены на повышенный уровень готовности.
Губернатор также напомнил жителям, что при получении сигнала с объявлением «Воздушная опасность» необходимо неукоснительно соблюдать памятку, разработанную региональным оперативным штабом.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня 376 дронов были сбиты над 15 регионами России и Абхазией.