Проросла, сгнила, сморщилась: почему картошка не доживает до весны — и как это исправить

Собрать обильный урожай картофеля — это лишь начальный этап на пути к зимним запасам. Следующая, не менее ответственная задача — уберечь клубни от порчи до прихода весны. Прорастание, ухудшение вкусовых качеств и потеря упругости — все это может случиться, если подойти к хранению без должного внимания. Как именно нужно содержать картошку в домашних условиях, чтобы она благополучно пережила холодное время года, в беседе с REGIONS рассказывает садовод из Подмосковья Борис Воронович. По словам специалиста, грамотное сохранение урожая требует соблюдения нескольких важных правил, которые помогут избежать основных проблем.

От чего портится картошка — три главных врага лежкости

Прежде чем переходить к конкретным способам сбережения урожая, необходимо понять, какие факторы ведут к его уничтожению. У картофеля есть три основных противника, которые сводят на нет все труды огородника.

Гнилостные бактерии и грибки. Если клубни отправляют на длительное хранение влажными, с имеющимися механическими повреждениями или помещают в плохо проветриваемое, душное помещение, в такой среде моментально начинают размножаться грибковые инфекции и болезнетворные микроорганизмы. Первыми признаками проблемы становятся чернеющие или мокнущие пятна на поверхности, затем появляется отталкивающий гнилостный запах, и в финале корнеплод полностью разлагается, превращаясь в бесформенную кашицу.

Прорастание. Когда столбик термометра в помещении, где хранятся запасы, поднимается выше отметок в плюс 4–5 градусов по Цельсию, клубни выходят из состояния покоя и начинают выпускать ростки. Эти отростки, в свою очередь, вытягивают из картофеля влагу и ценные питательные элементы. В результате корнеплод теряет упругость, становится сморщенным, дряблым и лишается своих вкусовых качеств. Более того, позеленевшие на свету клубни представляют опасность для здоровья, поскольку в них накапливается ядовитое вещество соланин.

Обезвоживание и потеря влаги. Если воздух в подвале или кладовой излишне пересушен, корнеплоды начинают интенсивно испарять содержащуюся внутри них жидкость. Следствием этого процесса становится потеря упругости: картофель делается мягким, покрывается морщинами и в итоге становится совершенно непригодным для употребления в пищу и приготовления блюд.

«Самая распространенная ошибка — держать картошку в тепле. При комнатной температуре она пускает ростки уже спустя 2-3 недели. Идеальный микроклимат для картофеля — темнота, прохлада (+2…+4°C). Но в обычной квартире создать такие условия почти невозможно. Значит, нужно проявлять смекалку и создавать подходящую среду», — говорит Борис Воронович.

Разрешается ли держать картошку рядом с луком

Данный вопрос волнует многих огородников. И ответ на него не может быть однозначным.

Если говорить коротко: соседство возможно, но с осторожностью и при условии, что клубни не соприкасаются с луковицами вплотную.

Репчатый лук и чеснок выделяют в окружающую среду фитонциды. Так называются летучие соединения, которые подавляют развитие бактерий и грибковой флоры. В теории такое свойство луковых культур приносит картофелю только пользу: он получает дополнительную защиту от гнилостных процессов. Однако на практике складирование этих двух видов запасов в непосредственной близости друг от друга требует соблюдения ряда обязательных условий.

Как грамотно организовать соседство

Если свободного пространства катастрофически не хватает, допускается держать оба вида урожая в одном помещении, но при этом обязательно раскладывать их по разным емкостям и выдерживать некоторое расстояние друг от друга. Категорически не рекомендуется насыпать лук непосредственно в мешок к картофельным клубням. Оптимальный вариант — разместить ящик с картошкой, а рядом, на полке повыше, поставить контейнер с луком. Между ними желательно обеспечить дистанцию не менее 20–30 сантиметров. При таком раскладе и фитонциды лука выполняют свою защитную функцию, и избыточная влажность не наносит вреда соседним овощам.

«Если у вас квартира и в распоряжении только один ящик на балконе, лучше выберите что-то одно. Или отгородите внутри ящика перегородкой, чтобы овощи не соприкасались», — советует Борис Воронович.

Подготовка картофеля к закладке — с чего начинается долгое хранение

То, как долго пролежат клубни, зависит не от способа укладки в контейнер, а от того, что было сделано с ними сразу после выкапывания из земли. Существует несколько обязательных этапов, игнорировать которые не стоит.

Тщательная просушка. Сразу после сбора урожая картошку нельзя отправлять на постоянное место хранения. Ее рассыпают тонким слоем под навесом либо в хорошо проветриваемом уголке и выдерживают так в течение недели. За это время клубни как следует обсохнут, мелкие царапины и повреждения на кожице успеют поджить, а лишняя влага с поверхности испарится. Если заложить в подвал или кладовую мокрый картофель, он неизбежно начнет гнить.

Внимательная сортировка. Необходимо перебрать каждый клубень. Следует отбраковать все экземпляры с признаками порчи: битые, подгнившие, пораженные болезнями или погрызенные вредителями. Одна гнилая картофелина способна заразить весь ящик, погубив большую часть запасов. Клубни, оставленные для будущей посадки, откладывают отдельно — семенной материал хранят в иных условиях, нежели тот, что предназначен для еды.

Постепенное охлаждение. Прежде чем убрать картофель в постоянное место хранения, ему необходимо плавно снизить температуру. Недопустимо заносить корнеплоды из тепла (около +20 градусов) сразу в холодный подвал. Резкий перепад температур спровоцирует выпадение конденсата на поверхности клубней, а избыточная влажность — это прямой путь к развитию гнилостных процессов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Где хранить картофель в квартире — ищем прохладный уголок

В условиях многоквартирного дома отыскать место с температурой, идеально подходящей для картошки (от +2 до +4 градусов по Цельсию), практически невозможно. Однако существует несколько вполне приемлемых вариантов.

Остекленный балкон или лоджия. Это лучшее из того, что можно предложить для хранения картофеля в квартирных условиях. В зимний период температура там обычно колеблется в пределах от +2 до +10 градусов. Но если балкон не утеплен и на улице ударят морозы сильнее -10 градусов, клубни замерзнут и приобретут сладковатый привкус — крахмал в таких условиях начнет превращаться в сахар. Выход — защита в виде термоящика либо укрытие старыми одеялами.

Термоящик на балконе. Можно самостоятельно смастерить контейнер с двойными стенками, проложив между ними пенопласт или иной утеплитель. Внутрь, в случае сильных морозов, допустимо ставить бутылки, наполненные горячей водой. Альтернативный вариант — использовать специальный греющий кабель, предназначенный для балконных ящиков.

Прихожая или кладовка у входной двери. Если входная дверь холодная, температура в прихожей может быть на 3–5 градусов ниже, чем в остальных комнатах. Конечно, это не идеальные условия, но они все же значительно лучше, чем теплая кухня.

Темный угол под кухонной мойкой или в коридоре. Следует выбирать место подальше от батарей отопления, кухонной плиты и доступа солнечного света. В таких укромных уголках всегда держится немного более низкая температура по сравнению с остальным помещением.

В чем хранить картофель — выбираем правильную тару

От того, какую емкость вы выберете для хранения, напрямую зависят два ключевых фактора: качество вентиляции и степень защиты от света. Солнечные лучи провоцируют позеленение клубней и запускают в них выработку токсичного вещества соланина. А дефицит свежего воздуха, в свою очередь, ведет к загниванию корнеплодов.

Самый удачный вариант — деревянные ящики с просветами между планками (щелями). Такая конструкция обеспечивает отличную циркуляцию воздуха. Контейнеры можно ставить один на другой, но при этом обязательно оставлять зазоры между ними, а также не придвигать их вплотную к стене.

Неплохой вариант — пластиковые контейнеры для овощей, оснащенные перфорацией (отверстиями). Они обладают малым весом, легко поддаются мытью и не подвержены гниению.

Самый неудачный вариант — полиэтиленовые мешки. В них картошка задыхается, начинает потеть и довольно быстро загнивает. Если по каким-то причинам другой тары нет, следует проделать в мешке множество мелких отверстий и ни в коем случае не завязывать горловину.

Вариант для балкона — мешки, сшитые из джутовой или хлопчатобумажной ткани. Такой материал отлично пропускает воздух (дышит), надежно защищает клубни от попадания света и к тому же дает небольшой утепляющий эффект, что особенно ценно при хранении на неутепленной лоджии.

«Категорически запрещается хранить картофель в завязанных целлофановых кульках. Это гарантированная гниль уже через пару недель. Воздух должен циркулировать свободно. И еще один совет: никогда не храните картофель навалом на полу. Нижние клубни спрессовываются, сопревают и начинают гнить», — советует Борис Воронович.

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