Куст — красавец, а цветов нет! Агроном из Подмосковья назвал распространенные причины томатного «бойкота»

Вы высадили рассаду томатов, регулярно поливаете, вносите удобрения, старательно ухаживаете. Кусты идут в рост стремительно — выглядят мощными, имеют насыщенный зеленый цвет, ботва просто лоснится. Но самое главное отсутствует: цветы. Их нет ни через неделю, ни через две. Растения упорно наращивают листву и стебли, не думая о плодоношении. Знакомо? Такое явление огородники называют «жированием» томатов. Причина, как правило, кроется в ошибках ухода. О том, какие именно промахи совершают дачники и как можно исправить ситуацию, в беседе с REGIONS рассказывает подмосковный агроном Леонид Суровцев.

«Часто дачники начинают паниковать через 10 дней после посадки. " Томаты не цветут!» Они и не должны. Дайте им хотя бы 2-3 недели на адаптацию. А если через месяц цветов нет — тогда смотрим, что сделано не так. И исправляем», — говорит Леонид Суровцев.

Главная причина отсутствия цветения — перекорм азотом (жирование)

Наиболее распространенная ошибка, из-за которой томаты отказываются цвести, — это чрезмерное внесение азотных удобрений. Стремясь вырастить могучие кусты, огородники буквально «закармливают» растения навозом, птичьим пометом, мочевиной или нитроаммофоской. Итог печален: томат начинает «жировать».

Как распознать жирующий томат

У такого растения стебель толстый и мясистый. Листья вырастают крупными, имеют темно-зеленый оттенок и сочную текстуру. Пасынки развиваются очень активно. При этом цветочные кисти либо отсутствуют вовсе, либо выглядят слабыми и единичными. Внешне куст напоминает упитанного кота, который только и делает, что поглощает корм и спит.

Меры борьбы

Необходимо резко ограничить поступление азота. Следует полностью прекратить подкормки любыми азотсодержащими составами: навозом, пометом, мочевиной. Вместо них переходят на фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат, монофосфат калия или обычную древесную золу.

Дополнительно рекомендуется провести для растений «стрессовую терапию». Для этого временно сокращают полив до состояния легкого подвядания листьев. Также важно увеличить разницу между дневными и ночными температурами, для чего теплицу регулярно и интенсивно проветривают.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Вторая причина: слишком жарко или слишком холодно

Томаты относятся к теплолюбивым культурам, но при этом совершенно не переносят экстремальной жары и резких температурных скачков.

Слишком жарко

Когда столбик термометра днем переваливает за отметку +30 градусов, пыльца на цветках теряет жизнеспособность, становится стерильной. Соцветия могут присутствовать, но опыления не происходит. В худшем случае цветки и вовсе опадают, так и не дав завязи. Особенно тяжело в такой ситуации приходится растениям в теплицах.

Слишком холодно

Если ночью температура опускается ниже +15 градусов, а днем не поднимается выше +20 градусов, процесс созревания пыльцы нарушается. Цветение задерживается, а распустившиеся соцветия часто оказываются пустоцветами.

Что предпринять

При перегреве теплицу нужно интенсивно проветривать и создавать искусственное затенение (побелить стеклянные поверхности, натянуть спанбонд). В открытом грунте рекомендуется замульчировать почву — это защитит корневую систему от перегрева.

В случае похолодания грядки на ночь укрывают спанбондом или пленкой. Дополнительно можно полить растения подогретой водой.

«Погоду не изменить, но помочь растениям можно», — объясняет Леонид Суровцев.

Третья причина: неправильный полив

Томатам, безусловно, необходима влага. Однако как ее недостаток, так и переизбыток способны нанести серьезный вред.

Перелив

Когда воды слишком много, корневая система начинает задыхаться. Растение замедляет свое развитие и отодвигает сроки цветения. Особенно опасно обильное орошение для жирующих кустов — оно лишь усугубляет проблему.

Недолив

При остром дефиците влаги растение впадает в стресс. Чтобы выжить, оно начинает сбрасывать цветки и уже сформировавшиеся завязи.

Как поливать грамотно

На начальном этапе роста поливы должны быть умеренными. Достаточно увлажнять грядки один раз в 4–5 дней. Ориентир — состояние верхнего слоя почвы: как только он просох на глубину 2–3 сантиметра, пришло время поливать. При этом нельзя допускать пересыхания земли на уровне основной корневой системы.

Правильный принцип — редкие, но очень обильные поливы. Для взрослого растения норма составляет от 3 до 5 литров воды за один раз.

«Многие льют томаты каждый день понемногу. Это неправильно. Корни растут вверх, к влаге, а не вглубь. Перестали поливать на день — и все, растение в стрессе. Лучше хорошо пролить раз в 5-7 дней, чтобы вода ушла на глубину 30-40 см. Тогда корни будут искать воду внизу, а не на поверхности», — советует Леонид Суровцев.

Четвертая причина: дефицит света

Томаты относятся к группе светолюбивых растений. Им жизненно необходимо обилие солнечных лучей. При посадке в тени кусты либо вовсе не зацветают, либо дают крайне скудное цветение.

Симптомы светового голодания

Стебли становятся вытянутыми, тонкими и бледными. Междоузлия непропорционально длинные. Листовая пластина мельчает и приобретает светло-зеленый оттенок. Формирование бутонов сильно задерживается.

Как исправить ситуацию

Грядку под томаты нужно разбивать на самом освещенном участке. Между растениями выдерживают расстояние 40–50 сантиметров, ширина междурядий должна составлять 70–80 сантиметров — это предотвратит загущение. В тепличных условиях применяют отражающие экраны: подойдет фольга или белая пленка.

Пятая причина: стресс после пересадки и повреждение корней

Если высаживалась переросшая рассада, на которой уже были цветки, растение может их сбросить. Это обычная защитная реакция: помидор бросает все ресурсы на укоренение, отодвигая плодоношение на потом. Аналогичная ситуация возникает при механическом повреждении корней во время пересадки.

Что предпринять

Перед посадкой у переросших экземпляров удаляют нижние листья и уже появившиеся цветки. Стебель прикапывают глубже — это стимулирует образование дополнительных корней. Первые 14 дней после процедуры азотные подкормки исключают. Поливают умеренно, не заливая, давая кустам время адаптироваться на новом месте.

«Люди часто покупают рассаду уже с цветами. Это большая ошибка. Такую рассаду пересаживать тяжело. Она будет болеть и сбрасывать цветки. Лучше покупать рассаду до цветения, с 5-6 листьями. Или удалить первые цветки перед посадкой. Да, урожай будет на неделю позже. Но зато куст будет мощнее и плодов больше», — объясняет Леонид Суровцев.

Если томаты вступили в фазу жирования и упорно отказываются цвести, можно попробовать несколько экстренных методов воздействия.

«Золотое правило: азот — до цветения, фосфор и калий — во время и после. Если запомните это простое правило, никогда не будете мучиться с жирующими томатами. И еще: не надо их жалеть. Жирный куст — это не всегда хорошо. Иногда его надо встряхнуть, чтобы он начал работать», — говорит Леонид Суровцев.

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