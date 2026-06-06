Где урожай? Агроном из Подмосковья назвал топ-5 неожиданных причин, почему ремонтантная малина «молчит»

Вы высадили на участке ремонтантную малину и рассчитывали, что она будет радовать обильным сбором ягод вплоть до самых холодов. Однако на деле урожая нет, либо ягоды вырастают слишком мелкими и совершенно безвкусными. Ситуация знакомая? О том, из-за чего малина не завязывает ягоды и как за ней правильно присматривать на стыке весны и лета (конец мая — начало июня), в беседе с REGIONS рассказывает агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

Главная особенность ремонтантной малины: почему это важно знать

Ключевое отличие ремонтантной малины от обычных сортов заключается в ее способности завязывать ягоды на побегах, которые выросли в текущем сезоне. Это и есть ее основное преимущество. Обычная малина формирует урожай только на ветках второго года жизни, тогда как ремонтантная способна отблагодарить плодами уже в первый сезон после высадки.

Однако здесь есть важный нюанс. В южных регионах, где лето продолжительное и теплое, ремонтантная малина успевает порадовать садовода дважды за сезон. Первый, летний сбор приходится на прошлогодние побеги, второй — осенний — на молодую поросль. В условиях Подмосковья и других областей средней полосы летний период короче и не такой жаркий. Поэтому здесь такие сорта чаще культивируют для получения одного, зато обильного осеннего урожая. Второй урожай в этих широтах попросту не вызревает до наступления заморозков.

«Самая большая ошибка — ждать от ремонтантной малины в Подмосковье двух урожаев, как пишут на упаковках. В наших условиях она дает один полноценный урожай — осенью. И это нормально», — говорит Леонид Суровцев.

Почему нет ягод: пять основных причин

Причина первая: поздний сорт — ягодам не хватает времени

Это наиболее частый случай в Подмосковье. Ремонтантные сорта вступают в плодоношение в разные сроки. Ранние («Бриллиантовая», «Геракл», «Евразия») начинают отдавать урожай уже в конце июля — начале августа. Поздние разновидности могут «проснуться» только с приходом сентября.

В условиях средней полосы поздние сорта попадают под первые заморозки, и ягоды не успевают вызревать полностью. А если и поспевают, то часто вырастают водянистыми и кислыми на вкус.

Что делать в таком случае? Поздний сорт стоит заменить на ранний. Для выращивания в средней полосе нужно выбирать сорта с ранними сроками созревания. Если вы не уверены, какой именно сорт растет на участке, понаблюдайте за ним: появление ягод только в сентябре — верный признак позднего сорта.

Причина вторая: ошибки при обрезке

Ремонтантную малину обрезают по правилам, отличным от обычной. Если садовод провел обрезку, как для классических сортов (оставив часть побегов зимовать), осенью можно остаться без урожая. В таком случае растение направит основные силы на летнее плодоношение на перезимовавших стеблях, а осенняя волна будет очень слабой или не наступит вовсе.

Как поступать верно. Если стоит задача получить один богатый урожай в конце сезона, то осенью все побеги срезают под ноль, не оставляя пеньков. С приходом весны из земли пойдут новые ветки. Именно они и начнут плодоносить в августе–сентябре.

Важный момент: если осенью малина не была обрезана, эту процедуру можно выполнить ранней весной, главное — успеть до того, как начнется движение соков. Все старые ветки удаляют полностью, у самого основания.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Причина третья: дефицит питания и нехватка влаги

Малина относится к очень «прожорливым» культурам. Особенно это касается ремонтантных сортов: за один сезон растение успевает нарастить мощную зеленую массу и отдать урожай. Если кусту не хватает воды и питательных элементов, ягод можно не дождаться.

Как действовать. Малину нужно поливать на регулярной основе, а в засушливую погоду — особенно тщательно. В конце мая и начале июня, когда идет активный рост побегов, почва под кустами не должна пересыхать. Воду льют под корень один или два раза в неделю.

Подкормки проводят несколько раз за сезон. В указанный период растению требуется азот — он нужен для наращивания зеленой массы. Подойдут мочевина (25 граммов на 10 литров воды) или настой коровяка.

«Если малина дает мощные побеги, но цветет слабо или не цветет вовсе — скорее всего, ей не хватает калия и фосфора. Азот отвечает за листья, а калий и фосфор — за цветы и ягоды. Не перекармливайте азотом», — предупреждает Леонид Суровцев.

Причина четвертая: недостаток солнечного света

Ремонтантная малина крайне требовательна к освещению. При выращивании в тени кусты начинают вытягиваться, цветение становится скудным или вовсе отсутствует, а полноценного урожая ждать не приходится.

Как исправить ситуацию. Для малины нужно отводить самый освещенный участок на даче. Если кусты уже растут в затененном месте, можно попробовать пересадить их на более подходящее место (эту процедуру лучше проводить осенью). Альтернативный вариант — проредить кроны растущих поблизости деревьев, чтобы они меньше затеняли малинник.

«Бывает, посадили малину у забора или под яблоней — вроде место свободное. А она не плодоносит. Солнце ей нужно минимум 6-8 часов в день. В тени даже самая хорошая ремонтантная малина не даст урожая», — объясняет Леонид Суровцев.

Причина пятая: под видом ремонтантной продали обычную малину

Звучит неприятно, но такая ситуация происходит довольно часто. Недобросовестные продавцы нередко выдают обычные сорта за ремонтантные. Если вы осенью срезаете куст под корень, а на следующий сезон растение не цветет и не дает ягод, велика вероятность, что перед вами обычная малина, которая плодоносит только на побегах второго года жизни.

Что предпринять. Необходимо проверить подлинность сорта. Для этого несколько кустов осенью не обрезают. Если на будущий год в летний период на них появится урожай, значит, это обычная разновидность. Настоящая ремонтантная малина, даже без осенней обрезки, способна плодоносить на побегах, выросших в текущем сезоне.

«Покупайте саженцы только в проверенных питомниках, не на рынках с рук», — советует Леонид Суровцев.

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