Когда печень кричит телом: пять кожных симптомов, которые нельзя игнорировать

Печень часто называют молчаливым органом. О том, какие именно кожные симптомы должны вызвать беспокойство и как действовать, если человек их у себя заметил, в беседе с REGIONS рассказывает врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына. По словам специалиста, внимательное отношение к состоянию кожных покровов может помочь вовремя выявить серьезные нарушения в работе внутренних органов и обратиться за медицинской помощью.

«Пациент часто приходит с жалобой на зуд. Говорит: „Доктор, у меня аллергия, ничего не помогает“. Смотрю на него — а у него ладони красные, на груди сосудистые звездочки. Отправляю на УЗИ печени. А там — жировой гепатоз. Печень увеличена, работает на пределе. Аллергия тут ни при чем», — говорит Светлана Черепицына.

Первый признак: желтизна кожи и глаз

Наиболее известный и в то же время самый тревожный симптом — желтуха. Кожные покровы приобретают оттенок лимона или шафрана, белочная оболочка глаз также желтеет. Моча при этом темнеет до цвета темного пива, а кал, напротив, становится очень светлым, почти белесым.

В чем причина такого явления. В крови начинает накапливаться билирубин — желтый пигмент, который у здорового человека успешно обезвреживается печенью. Когда орган болен и не справляется со своими функциями, нейтрализация нарушается. Накопившийся избыток билирубина и придает коже и слизистым оболочкам характерную желтую окраску.

Второй признак: сосудистые звездочки и покраснение ладоней

Сосудистые звездочки, которые на медицинском языке называются ангиомами, представляют собой крошечные красные образования, напоминающие паучков. В центре такого элемента располагается алая точка, от которой в разные стороны расходятся тонкие красные «лучики». Чаще всего подобные отметины возникают на верхней части туловища — на груди, плечах, шее, а также на лице. Их появление, особенно в сочетании с другими симптомами, может свидетельствовать о нарушениях в работе печеночной системы.

«Мужчина 50 лет пришел к дерматологу по поводу сосудистых звездочек на груди. Дерматолог отправил ко мне. Я назначила УЗИ. Оказалось — цирроз печени на ранней стадии. Мужчина не пил, не болел гепатитом. Причина была другая — неалкогольная жировая болезнь печени на фоне ожирения. Он сбросил вес, пропил курс гепатопротекторов, и сосудистые звездочки стали бледнее. Печень не восстановилась полностью, но прогрессирование остановили. Вовремя заметили», — рассказывает Светлана Черепицына.

Третий признак: настойчивый зуд кожи

Зуд, возникающий при заболеваниях печени, имеет свои отличия от аллергического. Главное различие — отсутствие высыпаний на теле. Внешне кожа выглядит вполне обычно: на ней нет ни покраснений, ни волдырей, ни шелушений. Однако при этом человек испытывает практически невыносимое желание расчесывать кожные покровы.

Интенсивность зуда заметно возрастает в ночное время, после принятия горячей ванны или душа, а также в стрессовых ситуациях. Характерно, что облегчения не приносят ни антигистаминные (противоаллергические) мази и кремы, ни косметические увлажняющие средства. Зуд упорно сохраняется, сигнализируя о возможных проблемах с печенью.

Четвертый признак: темные пятна на коже

У пациентов, страдающих хроническими заболеваниями печени — такими как цирроз, хронический гепатит или гемохроматоз (нарушение обмена железа), кожные покровы могут приобретать более темный оттенок. На теле начинают появляться пятна сероватого, бронзового или коричневого цвета. Наиболее часто такие изменения локализуются на лице, шее, тыльной стороне кистей, а также в области подмышечных впадин. Подобная пигментация возникает вследствие нарушений обменных процессов в организме, вызванных недостаточной работой печени.

Пятый признак: ксантелазмы и ксантомы

Ксантелазмы представляют собой желтоватые бляшки, которые чаще всего локализуются на веках — преимущественно на верхнем, ближе к переносице. Эти образования мягкие на ощупь, могут быть плоскими или слегка возвышаться над поверхностью кожи. Ксантомы — это мелкие желтые узелки, появляющиеся на разных участках тела: на локтях, коленях, ладонях, стопах, а также на ягодицах. Оба типа отложений свидетельствуют о нарушении липидного (жирового) обмена в организме, которое нередко сопровождает хронические заболевания печени.

«Женщина 55 лет попросила удалить ксантелазмы на веках. Косметолог отказался, сказал: идите к терапевту. Сдала анализы — оказался высокий холестерин и застой желчи в печени. Печень была увеличена. Назначили диету, препараты для разжижения желчи. Через 4 месяца холестерин снизился, ксантелазмы уменьшились, не пришлось удалять. А если бы удалила — они бы выросли снова, потому что причина осталась. Не удаляйте бляшки на веках, пока не проверили печень и холестерин», — предупреждает Светлана Черепицына.

При любых подозрениях врач Черепицына рекомендует не паниковать, но не откладывать визит к терапевту.

«Самолечение — главная причина, почему люди приходят ко мне уже с запущенными стадиями. „ Мне подруга посоветовала попить расторопшу». А у нее оказался гепатит C. Расторопша его не вылечит. За 5 лет без лечения гепатит переходит в цирроз. Не слушайте подруг. Слушайте анализы и врачей», — говорит Светлана Черепицына.

Ранее врач-гастроэнтеролог Черепицына назвала простой способ снизить холестерин.