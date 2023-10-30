Россиянам назвали выплату от государства, которая резко увеличится с 2024 года

Выплаты жителям России по больничному листу уже с 1 января будущего года вырастут в полтора раза. На это в беседе с агентством «Прайм» указал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как напомнил собеседник агентства, указанные выплаты не являются социальными. Кроме того, они не имеют отношения к фонду заработной платы. Соловьев также отметил, что в 2025 году выплаты по больничному листу увеличатся вдвое.

«В проекте бюджета Социального фонда заложены уже совсем другие цифры — в 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля», — сказал юрист агентству «Прайм».

По словам Соловьева, данное повышение выплат по листкам нетрудоспособности является поэтапным и призвано стать дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав работающих россиян.