Россиянам раскрыли, куда обращаться в случае удержания банком денег

Затягивание банком процедуры возврата денежных средств стало распространенной проблемой для многих клиентов финансовых учреждений. Как пояснил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин, законодательство предоставляет гражданам эффективные инструменты для защиты своих прав в подобных ситуациях.

Раскрывая суть процедуры, юрист рекомендует начинать с официального письменного заявления о закрытии счета, в котором необходимо прямо сослаться на требование о соблюдении установленного семидневного срока. Этот шаг создает официальный документ, фиксирующий намерение клиента и запускающий юридически значимый процесс. Если банк игнорирует это требование или сознательно затягивает процедуру, следующим этапом становится обращение в контролирующие органы — Центральный банк РФ и Росфинмониторинг.

Последствия бездействия банка могут быть для него серьезными. К жалобе необходимо приложить копию заявления и все доказательства затягивания процесса, что станет основанием для проведения проверки финансовой организации. Параллельно, как советует Палюлин, следует готовить исковое заявление в суд о расторжении договора банковского счета и взыскании средств. Важно требовать не только возврата основной суммы, но и процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ за весь период просрочки.

По его словам, системный подход к решению проблемы позволяет не только вернуть свои средства, но и привлечь недобросовестный банк к ответственности. Четкое следование процедуре — письменное заявление, жалоба в контролирующие органы и судебный иск — создает мощный правовой прессинг, который заставляет финансовые организации соблюдать установленные законом сроки и процедуры. Это защищает не только конкретного клиента, но и способствует повышению качества обслуживания в банковской сфере в целом.

