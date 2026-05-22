Наряд, ресторан и подарки учителям: выпускной 11 класса обходится родителям в Карелии минимум в 20–23 тыс. руб.

Более 20 тыс. руб. — во столько в среднем оценивают стоимость выпускного жители карельской столицы. Семьи, чьи дети заканчивают 11-й класс и детский сад, рассказали, на что уходят эти деньги и почему итоговая сумма может оказаться выше, сообщил karelinform.ru.

Семья жительницы Петрозаводска Ирины, чья дочь в этом году заканчивает одиннадцатый класс, потратит на выпускной праздник более 23 тыс. руб. Как рассказала сама горожанка, самыми затратными статьями расходов оказались приобретение праздничного наряда и банкет в ресторане.

«Платье нам обошлось в 9 тыс. руб., туфли — еще в 7 тыс. На макияж и прическу тратиться не будем — дочь все сделает сама. На ресторан с ведущим мы сдавали примерно по 5 тыс. руб. за ребенка, еще около 2,5 тыс. стоили фотоальбомы», — рассказала Ирина.

Помимо этого, по словам Ирины, многие родители дополнительно сдают деньги на презенты учителям и классным руководителям. Таким образом, итоговая сумма может оказаться еще выше.

Другая жительница карельской столицы по имени Ольга поделилась схожей историей. Она сообщила, что выпускной ее дочери-одиннадцатиклассницы обошелся семье более чем в 20 тыс. руб. Примечательно, что дорогостоящими бывают не только школьные торжества.

«Наряд стоил примерно 10 тыс. руб., ресторан — 6,5 тыс., последний звонок — еще около 5 тыс.», — поделилась она.

По информации издания, праздники в детских садах тоже заметно бьют по семейному бюджету. Жительница Петрозаводска Татьяна, чей сын прощается с детским садом, рассказала, что на его выпускной родственники потратили около 20 тыс. руб.

«На одежду ушло около 8 тыс. руб., фотоальбом стоил 2,5 тыс. Самым дорогим оказалось празднование в ресторане: 3,5 тыс. за ребенка и по 1,5 тыс. с каждого родителя», — рассказала Татьяна.

Ранее сообщалось, что выпускной 11-классника обойдется в 44-46 тыс. руб.