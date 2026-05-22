Лесопожарная обстановка за 21 мая и прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 22-24 мая

По информации Комитета лесного хозяйства Московской области, 21 мая 2026 года ситуация в лесах региона оставалась стабильной — на территории государственного лесного фонда не было зафиксировано ни одного возгорания.

В ближайшие дни, с 22 по 24 мая, погодные условия в Подмосковье будут переменчивыми. Синоптики обещают чередование солнечных периодов с облачностью, местами пройдут дожди, возможны грозы. Температурный фон останется достаточно комфортным: в дневные часы столбик термометра будет колебаться в диапазоне от +16 до +33 C, а ночью ожидается от +8 до +16 C. Такие колебания температуры и периодические осадки оказывают прямое влияние на уровень пожарной опасности в лесных массивах.

Прогноз пожарной опасности на предстоящие дни демонстрирует неоднородную картину по территории области. 22 мая на значительной части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Однако в ряде районов ситуация потребует повышенного внимания: в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Орехово‐Зуевском, Подольском, Сергиево‐Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется IV класс.

23 мая картина несколько изменится. На большей части территории региона сохранится III класс пожарной опасности. В то же время в Орехово‐Зуевском, Подольском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс. В Виноградовском, Егорьевском, Московском учебно‐опытном, Ногинском и Сергиево‐Посадском лесничествах прогнозируется II класс пожарной опасности.

К 24 мая ситуация вновь претерпит изменения. На большей части Подмосковья по‐прежнему ожидается III класс пожарной опасности. В то же время во многих лесничествах — Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово‐Зуевском, Подольском, Талдомском, Шатурском, а также в лесничестве «Русский лес» — прогнозируется II класс.

