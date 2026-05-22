Названа единственная чудотворная икона, которая спасет любого водителя в ДТП: повесьте в машине

Представители движения «Россия Православная» дали духовные рекомендации гражданам, отправляющимся в дорогу. Эксперты перечислили ключевые молитвенные тексты и святые образы, которые помогут сохранить спокойствие и уберегут от непредвиденных обстоятельств в пути, пишет Life.ru .

Важность духовной подготовки перед дорогой

Любое загородное путешествие или рабочая поездка традиционно сопряжены с определенными рисками и неожиданными ситуациями на маршруте. Руководитель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов подчеркнул, что любое странствие православному христианину следует начинать с обращения к Богу. По мнению эксперта, в пути не стоит полагаться исключительно на собственный жизненный опыт или надежность транспортного средства, гораздо правильнее испросить небесного благословения.

Главные молитвенные тексты и святые покровители

Для чтения перед отправлением специалист порекомендовал две основополагающие христианские последовательности: Господню молитву «Отче наш» и знаменитый 90-й псалом, известный в народе как «Живый в помощи».

Помимо этого, традиционным заступником всех странствующих в православии почитается святитель Николай Чудотворец. Молитвенное обращение к этому святому помогает верующим защититься от дорожно-транспортных происшествий, миновать опасности и благополучно вернуться к родному порогу. Также неоценимую помощь в дороге, согласно преданиям, оказывает молитва Пресвятой Богородице перед ее иконой «Одигитрия», название которой переводится как «Путеводительница». Данный образ издавна считается главным щитом от любых дорожных невзгод.

Полезные советы для водителей и путешественников

Гражданам, которые самостоятельно управляют автомобилем, Михаил Иванов посоветовал держать в салоне машины небольшие освященные иконы и иметь при себе святую воду. Дополнительно перед отправлением в кассах храмов можно подать записку на специальный молебен о путешествующих.

Для поддержания внутренней концентрации, самообладания и бдительности непосредственно во время движения водителям отлично подойдут короткие прошения «Господи, помилуй» или Иисусова молитва. Глава организации резюмировал, что даже такие краткие духовные воззвания способны творить настоящие чудеса, привлекая к человеку божественную благодать и обеспечивая безопасность.