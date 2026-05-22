В Московской области завершается прием заявок для участия в международной премии #МЫВМЕСТЕ

До 31 мая 2026 года открыт прием заявок на участие в 6-м сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ. Это уникальная возможность для волонтеров, наставников, представителей бизнеса и некоммерческих организаций, а также для регионов и муниципалитетов России заявить о своих социально значимых инициативах и получить признание на всероссийском и международном уровнях. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Старт 6-го сезона премии был дан 18 марта 2026 года в Донецке. Мероприятие прошло в Молодежном центре «30/09» и было приурочено ко Дню Горловки. Примечательно, что Горловка стала лауреатом 5-го сезона премии, что символически подчеркнуло преемственность и значимость проекта для разных регионов.

Заявки принимаются на сайте премии по 12 номинациям, которые охватывают широкий спектр направлений и нацелены на поддержку инициатив, вносящих вклад в развитие общества. Особое внимание уделяется проектам в сфере культуры и образования, патриотического воспитания, наставничества и поддержки молодежи, межнационального взаимодействия и сохранения духовно‐нравственных ценностей.

Торжественное вручение наград состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

