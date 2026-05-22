На дне Европы не кипит, а едва теплится: ученые пересмотрели сценарий зарождения жизни на спутнике Юпитера

Команда ученых из Университета Вашингтона и Океанографического учреждения Вудс-Хоул построила компьютерные модели, которые заставляют усомниться в прежних надеждах на существование на дне океана Европы горячих источников, считающихся идеальной средой для зарождения жизни. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, результаты показывают, что ядро спутника давно остыло, и мощных «черных курильщиков», характерных для земных океанов, там, скорее всего, нет.

Авторы оговариваются, что их выводы предварительные, и поиски жизни необходимо продолжать. Если в далеком прошлом дно Европы обладало геологической активностью, оно до сих пор может поддерживать низкотемпературные потоки жидкости. Подобные процессы существуют и на Земле и способны стать основой простейших пищевых цепочек. Таким образом, вместо бурной горячей активности эксперты теперь допускают более спокойный, «тихий» характер циркуляции воды. Приливный нагрев от гравитации Юпитера, по их оценкам, не дает Европе промерзнуть полностью, однако его уже недостаточно для явной геологической активности на дне.

Напрямую проверить гипотезу пока невозможно, но зонд Europa Clipper начнет регулярно облетать спутник после 2031 года. Специалисты надеются к этому моменту подготовить достаточно данных для грамотной интерпретации его измерений.