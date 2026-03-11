Россиянам рассказали, как повысить пенсию с 29 тысяч до 66 тысяч рублей

Если гражданин обращается за выплатами позже возникновения права на них, к его индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и фиксированной выплате применяются повышающие коэффициенты. Как пояснил эксперт, отсрочка в 10 лет позволяет увеличить итоговый размер пенсии более чем вдвое.

«Так, при обращении на 1 год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на 3 года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19, на 5 лет — 1,45 и 1,36 соответственно, на 7 лет — 1,74 и 1,58, на 10 лет — 2,32 и 2,11 соответственно», — уточнил Балынин.

Экономист привел наглядный расчет. Если при выходе на пенсию в марте 2026 года с 127 баллами гражданин будет получать 29,5 тыс. рублей, то реши он сделать это на десятилетие позже — выплаты вырастут до 66,4 тыс. рублей.

«В случае, если право на назначение страховой пенсии по старости возникло 1 год назад, то размер пенсии составит 31 423,55 рубля (на 6,5% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода), 3 года назад — 36 092,35 рубля (на 22,4% больше), 5 лет назад — 41 902,53 рубля (+42,1%), 7 лет назад — 49 784,64 рубля (в 1,69 раза больше), 10 лет назад — 66 411,46 (в 2,25 раза больше)», — пояснил эксперт.

Балынин подчеркнул, что решение об использовании этого механизма остается за гражданином и должно быть частью его личной пенсионной стратегии.

