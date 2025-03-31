Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Оплата жилищно-коммунальных услуг является одной из самых значительных статей расходов для многих российских граждан. Однако есть способы, которые позволят их уменьшить, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В первую очередь, сказал он, нужно установить энергосберегающие лампы, так как это позволит сократить расходы на электроэнергию в четыре раза.

Чтобы сэкономить на оплате воды, можно приобрести посудомоечную машину, так как таким образом тратится в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине.

Также Колтунов посоветовал покупать бытовую технику класса А, так как она потребляет меньше энергии, и, уходя из дома, выключать везде свет и все электроприборы от сети, кроме холодильника.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева задолжала по ЖКХ в своих московских квартирах 138 тыс. руб.