Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
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Оплата жилищно-коммунальных услуг является одной из самых значительных статей расходов для многих российских граждан. Однако есть способы, которые позволят их уменьшить, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
В первую очередь, сказал он, нужно установить энергосберегающие лампы, так как это позволит сократить расходы на электроэнергию в четыре раза.
Чтобы сэкономить на оплате воды, можно приобрести посудомоечную машину, так как таким образом тратится в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине.
Также Колтунов посоветовал покупать бытовую технику класса А, так как она потребляет меньше энергии, и, уходя из дома, выключать везде свет и все электроприборы от сети, кроме холодильника.
Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева задолжала по ЖКХ в своих московских квартирах 138 тыс. руб.