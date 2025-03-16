Наташа Королева задолжала по ЖКХ в своих московских квартирах 138 тыс руб

Российская исполнительница украинского происхождения Наталья Королева накопила долг по коммунальным платежам в размере примерно 138 тыс руб. По информации от SHOT, артистка не вносит оплату за жилищно-коммунальные услуги в своих квартирах, расположенных в доме, который является объектом культурного наследия, на Новом Арбате и на улице Мосфильмовская.

Недавно стало известно, что 51-летняя артистка владеет тремя квартирами в районе Нового Арбата. Площадь этих квартир составляет 51,4, 68,3 и 98,3 квадратных метра соответственно.

Стоимость элитного жилья в центре столицы оценивается в 37 млн руб, 49 млн руб и 70,8 млн руб за каждую из квартир.

Певица не оплачивает коммунальные услуги уже два месяца, в результате чего сумма задолженности составляет почти 101 тыс руб.

У квартиры Королевой, расположенной на Мосфильмовской улице, есть еще один долг. Жилье находится в жилом комплексе «Воробьевы горы», который расположен в престижном столичном районе Раменки.

«За капремонт и квартплату она должна примерно 36,4 тысячи рублей. Там же за певицей числится нежилое помещение площадью почти 155 „квадратов“, рыночная стоимость — 32,3 млн рублей, и машино-место, которое оценивается в 2,5 млн рублей», — приводится в публикации.

Королева преимущественно проживает в населённом пункте Крекшино, который находится в Новой Москве. Она является владелицей двух домов: один площадью 52 квадратных метра (стоимостью около 6,2 миллиона рублей на рынке), а другой — 330 квадратных метров (стоимостью около 38 млн руб на рынке). Оба дома расположены на соседних участках.

Однако, по информации, полученной журналистами Королева явно не бедствует и продолжает вести насыщенную гастрольную жизнь. В ближайшее время исполнительница выступит в Ставрополе, Ростове-на-Дону, и Рязани. В за одночасовое выступление на корпоративном мероприятии певица берет 1,5 млн руб.

Ранее Наташа Королева призналась в эфире телеканала ТВ, что уже 21 год в ее жизни не существует весеннего праздника 8 Марта. Муж артистки — стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан — каждый год сбегает из дома в Международный женский день.