Россиянам рассказали, какой кредит можно не возвращать банку

1 сентября в России вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов. Соответственно, россияне смогут не возвращать заем, который был выдан с нарушением антимошеннических норм, рассказала агентству «Прайм» Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру».

Принятие данного закона приведет к тому, что для некоторых категорий граждан кредиты станут менее доступны, добавила эксперт.

Кроме того, в период охлаждения от уже выданного продукта могут отказаться заемщики, которые просто передумали его брать.

Но глобального влияние на доступность займов для граждан все же не ожидается, отметила Солдатенкова, так как нововведение не ограничивает условия выдачи кредитов, а только немного корректирует механизм и не требует от кредиторов существенных расходов на перестройку бизнес-процессов.

Ранее сообщалось о том, что полиция Подмосковья задержала владелицу магазина, которая оформила на покупателей кредиты на 20 млн руб.