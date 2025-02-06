Полиция Подмосковья задержала владелицу магазина, которая оформила на покупателей кредиты на 20 млн руб.

Полиция Подмосковья задержала владелицу магазина, которая оформляла на своих покупателей кредиты. Общая сумма причиненного ущерба превысила 20 млн руб., рассказала в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленница занималась продажей одежды в одном из ТЦ Королева. Покупателям она предлагала приобрести товар в рассрочку. Чтобы оформить кредитный договор, женщина фотографировала покупателя и его паспорт, а затем оформляла на его имя еще несколько кредитов.

Мошенницу задержали на автовокзале в столице. Выяснилось, что она совершила 58 подобных преступлений. В результате покупателям был причинен ущерб на 20 млн руб.

На злоумышленницу завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас она находится под стражей. Устанавливается ее причастность к совершению других преступлений.