Россиянам рассказали о малоизвестной надбавке к зарплате

Временное выполнение обязанностей отсутствующего сотрудника не всегда подразумевает автоматическую доплату. Как разъяснила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева, ключевое значение имеют два фактора: способ оформления замещения и характер поручаемых задач.

По словам эксперта, Трудовой кодекс предусматривает несколько сценариев. Доплата не полагается, если сотрудник замещает коллегу, чьи должностные обязанности схожи с его собственными, и такая функция прямо прописана в его должностной инструкции. В этом случае от работника не требуется даже письменного согласия, так как это является частью его стандартных трудовых функций.

Ситуация кардинально меняется, когда сотруднику поручают работу по другой профессии или специальности, которая изначально не была оговорена в его трудовом договоре. В такой ситуации, подчеркивает Яковлева, работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника. В документе должны быть четко определены сроки, содержание и объем новой работы. Что касается размера доплаты, то он устанавливается исключительно по договоренности между сторонами.

